Три человека пострадали в ДТП на трассе «Азов—Староминская»

На 11-м км автодороги «Азов—Староминская» в Ростовской области произошло массовое ДТП с участием четырех машин. В результате аварии пострадали три человека — водитель Volkswagen Tiguan и два его пассажира, сообщает Госавтоинспекция региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ростовской области Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

Водитель грузовика «КамАЗ» с полуприцепом не соблюл безопасную дистанцию и врезался в едущий впереди Volkswagen Tiguan. От удара легковой автомобиль по инерции столкнулся с BMW 320, который продолжил движение и протаранил Toyota.

Все пострадавшие доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

Сотрудники полиции работают на месте происшествия и выясняют все детали случившегося.

Николай Аксенов