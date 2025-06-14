Три человека пострадали в ДТП на трассе «Азов—Староминская»
На 11-м км автодороги «Азов—Староминская» в Ростовской области произошло массовое ДТП с участием четырех машин. В результате аварии пострадали три человека — водитель Volkswagen Tiguan и два его пассажира, сообщает Госавтоинспекция региона.
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области
Водитель грузовика «КамАЗ» с полуприцепом не соблюл безопасную дистанцию и врезался в едущий впереди Volkswagen Tiguan. От удара легковой автомобиль по инерции столкнулся с BMW 320, который продолжил движение и протаранил Toyota.
Все пострадавшие доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.
Сотрудники полиции работают на месте происшествия и выясняют все детали случившегося.