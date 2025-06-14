После взрыва баллона на крыше автобуса в Кемерове возбуждено уголовное дело

Следственное управление СК России по Кемеровской области возбудило уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Как сообщили в ведомстве, около 15:40 в Центральном районе Кемерова «произошел хлопок газового баллона», установленного на крыше пассажирского автобуса №15. В момент происшествия в салоне находилось 13 человек вместе с водителем, трем из них потребовалась медицинская помощь на месте происшествия.

«Произошла разгерметизация газового баллон»,— уточнили в прокуратуре Кузбасса. По данным надзорного ведомства, инцидент случился рядом с домом по адресу ул. Красноармейская, 144.

По факту ЧП прокуратура Кемеровской области организовала проверку исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения, соблюдения правил перевозки пассажиров общественным транспортом. В рамках расследования проводятся необходимые судебные экспертизы. Расследование уголовное дела находится на контроле прокуратуры области.

Михаил Кичанов