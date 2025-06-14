В Татарстане план по жилищному строительству выполнен на 60%

По состоянию на 13 июня в Татарстане введено в эксплуатацию 1,96 млн кв. м жилья, что составляет 60% от годового плана. Об этом на совещании в Доме Правительства доложил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин.

В сегменте коммерческого жилья выполнено 20% плана — застройщики сдали 51 дом общей площадью 339 тыс. кв. м. Программа социальной ипотеки реализована на 43%: из запланированных 35 домов построено 6 площадью 69 тыс. кв. м. В сегменте строительства индивидуального жилья введено 1,55 млн кв. м.

С начала года саморегулируемые организации провели 1172 проверки, по результатам которых в 470 случаях были применены меры дисциплинарного воздействия. Инспекция Госстройнадзора за этот же период организовала 739 проверок и вынесла 226 постановлений об административной ответственности.

Влас Северин