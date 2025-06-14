Артисты Большого симфонического оркестра доставлены из Исфахана в Тегеран

Артисты Большого симфонического оркестра им. П. И. Чайковского, находящиеся на гастролях в Иране, доставлены из Исфахана в Тегеран и размещены в отеле. Об этом сообщили в Минкультуры России.

Ведомство уточнило, что музыканты находятся в безопасности, а российские дипломаты в Иране принимают все необходимые меры для их эвакуации. Ситуация с пребыванием артистов контролируется лично министром культуры Ольгой Любимовой, передает «Интерфакс».

Музыканты участвовали в мероприятиях Дней российской культуры в Тегеране и Исфахане с 10 по 12 июня в рамках двусторонних культурных соглашений.

Ночью 13 июня Израиль нанес удары по иранским ядерным и военным объектам. В ответ Корпус стражей исламской революции нанес ракетные удары по территории Израиля, что вызвало воздушные тревоги в нескольких городах, включая Иерусалим. В результате обстрелов в обеих странах пострадали десятки человек.