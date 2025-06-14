Доля местной продукции в магазинах Ставрополья выросла до 55%

Доля продукции местных производителей в магазинах Ставропольского края за два года выросла на 12 процентных пунктов и составила 55%. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства экономического развития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Глава ведомства Антон Доронин отметил, что такого результата удалось добиться благодаря организации деловых встреч производителей с представителями торговых сетей.

«По поручению губернатора целенаправленно работаем над тем, чтобы магазины расширяли свой ассортимент за счёт ставропольской продукции. Почти ежемесячно проводим масштабные торгово-закупочной сессии, в рамках которых устраиваем выставки-дегустации и деловые встречи предпринимателей с представителями торговли»,— прокомментировал министр.

Андрей Доронин также рассказал, что развитию новых предприятий в регионе способствует инфраструктура поддержки бизнеса, а также фонды, предоставляющие льготное финансирование и другую помощь.

Николай Аксенов