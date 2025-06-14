Air Arabia отменила авиарейс из Самары

В субботу Росавиация в своем Telegram-канале сообщила, что арабская авиакомпания Air Arabia (г. Шарджа, ОАЭ) отменила свои рейсы из аэропортов России за субботу, 14 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Речь идет о шести рейсах: трех из Домодедово, по одному — из Екатеринбурга, Казани и Самары.

Пассажиры отмененных рейсов получают автоматические сообщения об отмене, могут либо оформить возврат средств, либо перебронировать билет на рейсы с более поздней датой, сообщает Росавиация со ссылкой на слова представителя Air Arabia.

В субботу самолет Airbus A320 авиакомпании Air Arabia должен был лететь по маршруту Самара — Шарджа

Судя по всему, отмена авиарейсов произошла в связи с резким обострением обстановки на Ближнем Востоке. Накануне, 13 июня, по этой причине Росавиация выпустила указания (NOTAM) в адрес российских эксплуатантов воздушных судов:

Не выполнять полеты в/из аэропортов Израиля и Ирана; не выполнять полеты в воздушном пространстве Израиля, Иордании, Ирака и Ирана.

NOTAM доведен до эксплуатантов, действует до особого распоряжения – предварительно до 02:59 МСК 26 июня 2025 года, уточняют в Росавиации, отмечая, что «решение принято для обеспечения безопасности полетов — это приоритет.

Андрей Васильев