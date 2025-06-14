Беглов поздравил худрука Молодежного театра на Фонтанке Семена Спивака с юбилеем

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил с 75-летним юбилеем народного артиста России, художественного руководителя Молодежного театра на Фонтанке Семена Спивака, пожелав ему неиссякаемого вдохновения и новых побед, сообщает пресс-служба Смольного 14 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Градоначальник подчеркнул, что господин Спивак принадлежит к числу выдающихся мастеров петербургской сцены, а созданная им труппа — один из лучших творческих коллективов мегаполиса и страны.

По словам Беглова, постановки Семена Спивака, обращенные к молодежи, получили заслуженное признание профессионального сообщества и зрителей, они были отмечены высокими наградами и премиями.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Александр Беглов и спикер Законодательного собрания Александр Бельский по случаю Дня России обратились к петербуржцам. Они отметили, что наша страна — государство великой истории.

Андрей Маркелов