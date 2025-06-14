Беглов поздравил худрука Молодежного театра на Фонтанке Семена Спивака с юбилеем
Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил с 75-летним юбилеем народного артиста России, художественного руководителя Молодежного театра на Фонтанке Семена Спивака, пожелав ему неиссякаемого вдохновения и новых побед, сообщает пресс-служба Смольного 14 июня.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Градоначальник подчеркнул, что господин Спивак принадлежит к числу выдающихся мастеров петербургской сцены, а созданная им труппа — один из лучших творческих коллективов мегаполиса и страны.
По словам Беглова, постановки Семена Спивака, обращенные к молодежи, получили заслуженное признание профессионального сообщества и зрителей, они были отмечены высокими наградами и премиями.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Александр Беглов и спикер Законодательного собрания Александр Бельский по случаю Дня России обратились к петербуржцам. Они отметили, что наша страна — государство великой истории.