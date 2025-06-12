Власти Петербурга поздравили жителей города с Днем России

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и спикер Законодательного собрания Александр Бельский по случаю Дня России обратились к петербуржцам. Они отметили, что наша страна — государство великой истории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В поздравительном тексте господа Беглов и Бельский затем решили остановиться на Петербурге. Представители власти отметили, что характеру Северной столицы присуще сохранение многовековых традиций, защита родной земли и российской государственности.

«Санкт-Петербург со времен основания Петром Первым, всегда был в авангарде развития России, центром инноваций, передовой промышленности, науки, образования, культуры»,— содержится в тексте.

Губернатор и спикер ЗакСа далее перечислили основные направления, которые развиваются в Северной столице, от оборонного комплекса до социальной сферы.

В честь праздника в Петербурге зажгутся факелы на Ростральных колоннах. Они будут гореть с 21:00 до 23:00.

Татьяна Титаева