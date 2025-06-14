Стармер: Британия не пошлет войска на Украину без США

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что страна не направит военный контингент на Украину без гарантий поддержки со стороны США. Об этом он сообщил в интервью Bloomberg.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jaimi Joy / Reuters Фото: Jaimi Joy / Reuters

«Я всегда говорил, что необходима защита США»,— отметил Стармер, комментируя возможность размещения британских войск в составе «коалиции желающих». При этом он выразил уверенность в сохранении тесного сотрудничества с Вашингтоном: «Нет двух других стран, которые работали бы так же тесно в сфере обороны и разведки».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил, что присутствие войск НАТО на Украине в любом формате неприемлемо для России. «Это угроза, которую мы не потерпим»,— подчеркнул он.

Стармер не стал раскрывать детали переговоров с американской стороной, но указал на историческую согласованность действий Лондона и Вашингтона в вопросах безопасности.