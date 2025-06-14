В Армении не зафиксировали изменений радиоактивного фона рядом с границей Ирана

В Сюникской области Армении провели измерение радиационного фона после ударов Израиля по ядерным объектам Ирана. В южных районах Армении не зафиксировано каких-либо изменений. Об этом сообщает Научно-технический центр ядерной и радиационной безопасности Армении.

«Измерения были проведены в ряде населенных пунктов, в том числе в общинах Мегри, Агарак и Каджаран»,— говорится в сообщении, которое приводит Yerevan Today. Центр продолжает осуществлять постоянный мониторинг ситуации.

Ночью 13 июня ВВС Израиля ударили по объектам в Тегеране, Тебризе, Керманшахе, Исфахане, Натанзе. Наибольшие повреждения получил атомный объект в Натанзе. Разрушена наземная часть завода и вся электроинфраструктура объекта. Зафиксировано радиологическое и химическое загрязнение. Кроме того, незначительные повреждения получил подземный завод по обогащению урана Фордо.