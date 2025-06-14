При атаках Израиля на западе Ирана погибли пять человек

В результате ударов Израиля по городу Асадабад на западе Ирана погибли пять человек. Еще семь пострадали. Об этом сообщил заместитель губернатора провинции Хамадан, его слова приводит иранское агентство Tasnim.

Согласно заявлению, после атаки Израиля вооруженные силы Ирана нанесли ответный удар. Сейчас обстановка в провинции стабилизировалась.

Ночью 13 июня израильская авиация нанесла удары по ядерным объектам Ирана. Вечером в тот же день иранские вооруженные силы ответили массовыми залпами ракет. Израильские СМИ сообщили, что в результате ударов Ирана пострадали более 60 человек, одна женщина погибла.

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