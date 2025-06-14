Республики СКФО стали лидерами в России по росту просрочки по ипотеке

С начала текущего года более чем в три раза выросли неплатежи по ипотечным кредитам в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии. Об этом сообщает коллекторское агентство «Долговой консультант».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным аналитиков агентства, объем просроченной задолженности по ипотеке в СКФО на 1 мая 2025 года составил 10 млрд руб. При этом, рост показателя с января по май — 188%. Доля просроченной задолженности (неплатежи свыше трех месяцев) от всего объема долгов по ипотеке на Северном Кавказе (526,5 млрд руб.) составляет 1,92%. Это самый высокий показатели среди всех федеральных округов России.

Хуже всего в СКФО с просрочкой по ипотеке обстоят дела в Ингушетии, где за четыре месяца этого года сумма неплатежей выросла с 89 млрд руб. до 421 млн руб. (373%). В Республике Дагестан в январе 2025 года показатель просроченной задолженности по жилищным кредитам составлял 1 млрд руб., а на 1 мая — уже почти 3,7 млрд руб. (рост 262%).

В Кабардино-Балкарии показатель роста просроченной задолженности по ипотеке за четыре месяца этого года составил 171% (с 246 млн руб. до 667 млн руб.), в Карачаево-Черкессии — 131% (с 291 млн руб. до 672 млн руб.), в Северной Осетии — Алании — 218% (550 млн руб. до 1,7 млрд руб.), в Чечне 165% (с 443 млн руб. до 1,2 млрд руб.).

Самый низкий показатель роста просрочки по ипотеке в СКФО — в Ставропольском крае, где за четыре месяца текущего года неплатежи по кредитам за жилье выросли на 101%, с 870 млн руб. до 1,8 млрд руб.

По мнению генерального директора агентства «Долговой консультант» Дениса Аксенова, причиной столь резкого роста неплатежей по ипотеке могла стать неспособность заемщиков обслуживать кредит ввиду высокой процентной ставки. Второй причиной, по мнению эксперта, мог стать застой на рынке недвижимости, когда заемщик не может быстро найти покупателя на залоговую квартиру.

«По мере снижения процентных ставок данные тенденции увеличения просроченной ипотеки должны ослабнуть. Можно будет рефинансировать кредиты под более низкую ставку, легче будет продаваться залоговая недвижимость. Но при таком сценарии мы, всего скорее, столкнемся с ростом цен на квадратные метры»,— прокомментировал господин Аксенов.

Дмитрий Михеенко