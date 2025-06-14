Для строительства яхт-клуба у «Спортивной» задействуют внебюджетные источники

На строительство нового яхт-клуба на Петровском острове планируют привлечь более 20 млрд рублей из внебюджетных источников, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на документы, приложенные к проекту постановления об изменению госпрограммы по развитию физкультуры и спорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Общая стоимость строительства сооружения оценивается в 21,2 млрд рублей. 20 из них пойдут на выполнение строительно-монтажных работ в период с 2027 по 2029 год. Авторы ссылаются на поручение российского лидера Владимира Путина от 2022 года и письмо вице-губернатора Петербурга Николая Линченко от марта 2025 года.

В документах уточняется, что концепция «физкультурно-спортивного и рекреационного кластера» согласована со Смольным. В рамках проекта планируют реализовать учебно-тренировочную базу Межвузовского студенческого яхтенного клуба, музей, эллинг, учебно-методический корпус, базу спортивной подготовки СПб ГБПОУ «Олимпийские надежды».

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что сейчас на территории Петровской косы располагается Санкт-Петербургский Речной яхт-клуб, часть которого занимает межвузовский яхт-клуб Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ). Проектно-изыскательные работы планируют начать в текущем году, на них собираются выделить 312,3 млн рублей.

Андрей Маркелов