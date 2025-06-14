Полицейские задержали мигранта в Верхней Салде после погони в центре города

В Верхней Салде водитель Toyota после призыва автоинспекторов остановиться резко увеличил скорость и попытался скрыться, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области. «Нарушитель, уходя от преследования, совершал опасные маневры — двигался по тротуарам, газонам, создавая угрозу для пешеходов»,— отметили в Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал ГИБДД по Свердловской области Фото: Telegram-канал ГИБДД по Свердловской области

По данным ГИБДД, преследование продолжилось по центральной части Верхней Салды и завершилось на ул. Воронова, где 26-летний водитель резко остановил автомобиль и попытался убежать от полицейских, однако был задержан нарядом ДПС. «Водитель не принял мер к безопасной остановке транспортного средства, в результате чего автомобиль совершил наезд на опору освещения»,— добавили в пресс-службе.

Автоинспекторы установили, что Toyota управлял гражданин ближнего зарубежья без водительских прав. «Выяснилось, что на территории РФ он находится незаконно. Автомобиль принадлежит его сожительнице, которая приглашена в отдел полиции для дачи показаний»,— отметили в ГИБДД, добавив, что женщине грозит административная ответственность за передачу управления автомобиля лицу, не имеющему водительских прав.

В отношении нарушителя составили материалы по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение распоряжению сотрудника полиции), ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения), ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ (невыполнение требования об остановке транспортного средства), ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части), ст. 12.6 КоАП РФ (нарушение правил применение ремней безопасности), ч. 1 ст. 12.19 КоАП РФ (нарушение правил остановке или стоянки транспортного средства). «Мужчине грозит административное выдворение»,— подчеркнули в Госавтоинспекции.

В ГИБДД отметили, что доставили водителя Toyota в суд для рассмотрения дел по выявленным нарушениям, автомобиль поместили на специализированную стоянку.

Василий Алексеев