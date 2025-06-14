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Коммерсантъ FM
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Глава комитета Госдумы Нилов предложил ввести плату за обучение детей мигрантов

Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) выступил за отмену бесплатного образования для детей мигрантов в России. По его мнению, обучение должно стать платным, а количество попыток сдачи теста по русскому языку — ограниченным.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«С какой стати мы должны бесплатно обучать иностранных граждан? Пусть платит семья, работодатель или их государство», — заявил депутат. Он предложил направлять эти средства на премии учителям и развитие школьной инфраструктуры.

Нилов также раскритиковал практику регионов, которые финансируют курсы русского языка для детей мигрантов. «Если ребенок не может выучить язык, не нужно мучить его — пусть ждет возвращения родителей на родину», — добавил он (цитата по ТАСС).

Парламентарий поддержал ужесточение миграционного контроля. Госдума приняла в первом чтении законопроект, исключающий возможность учебы для нелегальных мигрантов. По его словам, изучение русского языка должно проходить за рубежом — в российских школах или дистанционно.

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