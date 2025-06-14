В области завершается создание образовательных комплексов

В Ярославской области создано шесть объединенных образовательных комплексов, включая «Лидер», «Вектор» и центр имени Н.П. Гусева в Ярославле, а также «Флагман» и «Импульс» в Рыбинске и центр №1 в Переславле-Залесском. Об этом сообщили в правительстве Ярославской области. Новые учреждения показывают положительные результаты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«На 45 – 60% выросли зарплаты у нянечек, обслуживающего и вспомогательного персонала. Что касается оплаты труда учителей, то она регламентируется указами нашего Президента и постоянно повышается в соответствии с заработной платой по региону»,— отметил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

По словам главы региона, повышение зарплаты нянь и вспомогательного персонала приведет к росту средней зарплаты в области, а в итоге — и к увеличению жалованья педагогов. В правительстве области отметили, что количество учителей и воспитателей в образовательных комплексах увеличивается, поскольку часть административного персонала переходит на педагогические должности. В Рыбинске 29 из 41 заместителя директора стали учителями, в Переславле-Залесском — 10 из 19, в Ярославле — 14 из 35. Сокращения затронули только вспомогательный и административный персонал, составив менее 10%.

«Вся полученная при объединении экономия остается в образовательных комплексах и идет на повышение оплаты труда. А также на решение задач, которые определят в самих комплексах: приобретение оборудования для уборки территории, покупка автомобиля или создание новых секций и кружков»,— добавил Михаил Евраев.

Все сокращенные сотрудники получают выплаты и компенсации, а центры занятости помогут им найти новые рабочие места. В регионе отмечается нулевая безработица и высокий спрос на квалифицированные кадры.

Антон Голицын