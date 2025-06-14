В Челябинской области ожидаются грозы и град

В отдельных районах Челябинской области 14 июня ожидаются грозы, сильные ливни, крупный град и шквалистый ветер до 25 м в секунду. Информация опубликована на сайте Челябинского гидрометцентра.

В воскресенье 15 июня тоже прогнозируются дожди и грозы, вечером град. Ночью также возможны туманы. Температура ночью от плюс 12 до плюс 17 градусов, днем от плюс 27 до плюс 32, на крайнем юге до плюс 35 градусов. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 3-8 м в секунду, при грозах порывы 13-18 м.

Виталина Ярховска