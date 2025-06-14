Оставлен в силе приговор начальнику управления транспорта Оренбургской области

Шестой кассационный суд общей юрисдикции (Самара) оставил без приговоры, вынесенный экс-руководителю управления транспорта министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области Дмитрию Михайлову, а также директору ООО «Орентрансгрупп» Максиму Мынгалову, сообщила в субботу, 14 июня, прокуратура Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Дмитрий Михайлов признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), получении взятки за незаконные действия (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности) ч. 1 ст. 169 УК РФ). В июне прошлого года Ленинский райсуд Оренбурга приговорил его к трем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 784 тыс. руб., однако в ноябре того же года апелляционный суд снизил срок до трех лет и одного месяца. Максим Мынгалов за дачу взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 291 УК РФ) был приговорен к трем годам колонии и штрафу 1,4 млн руб., но апелляционный суд смягчил ему приговор до двух лет со штрафом 1,3 млн руб.

Как сообщает прокуратура, судом было установлено, что Дмитрий Михайлов с февраля 2020 года по декабрь 2022 года «принял ряд незаконных решений в пользу ООО “Орентрансгрупп”, выразившихся в изменении межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок, интервалов отправления, увеличении протяженности маршрутов с дополнительными остановками», его действия позволили директору «Орентрансгрупп» получить бюджетные cубсидий на возмещение недополученных доходов в связи с проездом граждан, имеющих социальные проездные, в общей сумме около 4 млн руб.

В прокуратуре отмечают, что Дмитрий Михайлов «достоверно знал о многочисленных нарушениях», допущенных компанией «Орентрансгрупп», но «не принимал мер каких-либо для их пресечения». Более того, получив взятку «в виде оказания услуг имущественного характера в размере 39 тыс. руб.», Дмитрий Михайлов в интересах компании он создал исключительные условия, которые лишали других предпринимателей возможности осуществлять пассажирские перевозки.

Адвокат осужденных, оспаривая законность приговора, заявил об отсутствии доказательств вины, указал на необъективное и поверхностное рассмотрение дела судами первой и апелляционной инстанций, но кассационный суд согласился с позицией прокурора, оставив приговор без изменения.

Андрей Васильев, Ульяновск