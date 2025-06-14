Подросток выловил в Сказочном озере сумку с ножами и пистолетом-пулеметом

Около пяти часов вечера 5 июня в полицию поступило сообщение, что 15-летний подросток выловил черную сумку с оружием на берегу Сказочного озера в поселке Первомайское, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Прибывшие на место полицейские установили, что внутри находились три штык-ножа, предмет, похожий на пистолет-пулемет, и 60 патронов. Экспертиза показала, что найденное оружие пригодно для стрельбы.

Сейчас правоохранители ищут владельца сумки, по факту случившегося возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов).

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Андрей Маркелов