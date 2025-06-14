В Ростовском районе рабочий получил тяжелую травму

В Ярославской области возбуждено уголовное дело после инцидента на производстве, где рабочий получил тяжелую травму. Об этом сообщили в Следственном комитете России по региону.

Дело возбуждено по части 1 статьи 143 Уголовного кодекса РФ, касающейся нарушения охраны труда. Инцидент произошел 19 мая на предприятии в Ростовском районе. Рабочий, трудоустроенный дробильщиком, наполнял мешки сырьем на конвейере, когда его затянуло под движущиеся части ленты. В результате он лишился конечности.

Следователи проводят необходимые действия для выяснения всех обстоятельств. Изъята документация, касающаяся порядка проведения работ и соблюдения правил безопасности.

Антон Голицын