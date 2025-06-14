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Минтуризма Удмуртии подписало соглашение с РГУТИС в сфере подготовки кадров

Министерство по туризму Удмуртии будет сотрудничать с Российским университетом туризма и сервиса (РГУТИС) в сфере подготовки кадров для индустрии туризма и гостеприимства. Соответствующее соглашение подписали на форуме «Путешествуй» в Москве 12 июня, сообщили в вузе.

Фото: РГУТИС

Фото: РГУТИС

Стороны договорились о совместной реализации практико-ориентированных программ повышения квалификации, профессиональной переподготовки и обучения. Удмуртию на форуме представляет министр по туризму Юлия Бадаш.

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