Минтуризма Удмуртии подписало соглашение с РГУТИС в сфере подготовки кадров

Министерство по туризму Удмуртии будет сотрудничать с Российским университетом туризма и сервиса (РГУТИС) в сфере подготовки кадров для индустрии туризма и гостеприимства. Соответствующее соглашение подписали на форуме «Путешествуй» в Москве 12 июня, сообщили в вузе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: РГУТИС Фото: РГУТИС

Стороны договорились о совместной реализации практико-ориентированных программ повышения квалификации, профессиональной переподготовки и обучения. Удмуртию на форуме представляет министр по туризму Юлия Бадаш.