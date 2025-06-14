В Краснодаре стартует ремонт улицы Тургенева — от Гагарина до Кожевенной

В ночь с 15 на 16 июня в Краснодаре стартует ремонт улицы Тургенева на участке от улицы Гагарина до улицы Кожевенной. Как сообщили в пресс-службе мэрии, работы будут проходить в несколько этапов. Первый этап – от улицы Гагарина до улицы Калинина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-службы администрации Краснодара Фото: пресс-службы администрации Краснодара

Во время ремонта Тургенева в ночное время нельзя будет проехать поочередно по одной из двух полос при движении от Гагарина в сторону Тургеневского моста. Днем проезд будет открыт. Движение в обратном направлении пока сохранится без изменений. Ограничений в работе общественного транспорта не планируется.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в ночь с 15 на 16 апреля в Краснодаре начался капитальный ремонт Тургеневского моста. Также в планах на лето — ремонт улицы Тургенева на участке от Тургеневского моста до улицы Гагарина, ремонт улицы Калинина от улицы Красной до улицы Трубилина, а также переезд Тургенева — Калинина.

Василий Хитрых