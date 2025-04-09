Мэрия: сложности возникнут не только со стартом ремонта Тургеневского моста

В ночь с 15 на 16 апреля в Краснодаре ограничат движение транспорта по Тургеневскому мосту в связи с началом капитального ремонта. В ближайшие месяцы в краевой столице планируют начать еще несколько проектов по ремонту дорог, пишет «"КП"-Кубань» со ссылкой на вице-мэра Владимира Архипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фото: Татьяна Ручкина / «Ъ-Кубань» Фото: Фото: Татьяна Ручкина / «Ъ-Кубань»

Ограничение движения на Тургеневском мосту будет проходить поэтапно. На первом этапе закроют направление в сторону Республики Адыгея. Останутся свободными две полосы: одна в направлении Адыгеи, вторая — в город. Пешеходное движение перекрывать не планируется.

Автомобилистам рекомендуют использовать альтернативные маршруты — через новый Яблоновский мост и на шлюзах. Однако вице-мэр предупредил о возможных сложностях: «На развязке на Тлюстенхабль у госкомпании "Автодор" необходимо провести аварийный ремонт балок. В ближайшие несколько месяцев будет закрыто движение из Краснодара на Южный обход. И если вы едете в Краснодар, левый поворот по виадуку тоже будет закрыт на Южный обход».

Кроме того, в регионе начинается строительство большой развязки на поселок Энем в республике Адыгея, а также ремонт Тургеневского шоссе — от развязки на Энем до Тургеневского моста. Дорожники будут частично обновлять верхние слои трассы в нынешнем и следующем году.

Также, по словам вице-мэра, этим летом начнется ремонт улицы Тургенева — от Тургеневского моста до улицы Гагарина. Запланирован ремонт улицы Калинина на всем протяжении — от улицы Красной до улицы имени Трубилина. Также отремонтируют переезд Тургенева — Калинина.

Вячеслав Рыжков