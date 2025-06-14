Агент подтвердил рак у экс-игрока «Шинника» Загре

У бывшего защитника ярославского ФК «Шинник» Бена Загре из Буркина-Фасо диагностировали рак в начальной стадии. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на футбольного агента игрока Дмитрия Селюка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Шинник» Фото: ФК «Шинник»

«Чувствует себя Бен как раз, может быть, и неплохо. Но безусловно это сильный психологический удар для него — он шокирован. Сейчас он поедет в Европу, постараемся организовать ему лечение, попробуем помочь ему в этой нелегкой проблеме, где-то даже трагедии. Надеемся, он поправится, вылечится, все находится в начальной стадии. В Ярославле смотрели его биопсию — сказали, все нормально. Но в Москве доктор сказал, что, скорее всего, у него злокачественная опухоль, а во французском госпитале в Буркина-Фасо это подтвердили»,— сообщил Селюк.

Напомним, что защитник выступал за ярославский «Шинник» начиная с весенней части сезона 2023/2024 и провел в рамках первенства страны 40 матчей, в которых забил четыре гола. 3 июня 2025 года клуб объявил об уходе Бена Загре из команды из-за завершившегося контракта.

Алла Чижова