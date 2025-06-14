66% жителей Ижевска поддерживают запрет на продажу электронных сигарет

66% экономически активных жителей Ижевска поддерживают полный запрет на продажу электронных сигарет, следует из опроса сервиса SuperJob, который провели после поддержки запрета министром Минпромторга РФ Антоном Алихановым. Количество противников данной инициативы не указано.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

Чем старше горожане, тем больше они поддерживают инициативу полного отказа от электронных сигарет: 62% — в возрасте до 35 лет и 79% среди представителей категории старше 45 лет. Мужчины одобряют запрет реже женщин.

79% из поддержавших инициативу относятся к некурящим и курильщикам обычных сигарет, лишь 20% из использующих электронные сигареты согласны с такой мерой. Время проведения опроса — 2-9 июня.