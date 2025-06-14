В Нижнем Тагиле возрос риск развития заболеваний органов дыхания до «высокого»

Уровень риска болезней органов дыхания при воздействии загрязняющих веществ в Нижнем Тагиле (Свердловская область) возрос с «настораживающего» в 2020 году до «высокого» в 2024 году, следует из доклада Роспотребнадзора о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нижний Тагил

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Нижний Тагил

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Согласно данным ведомства, в 2019 году среди 12 городов-участников федерального проекта «Чистый воздух» Нижний Тагил занимал первое место по числу загрязняющих веществ в атмосферном воздухе с показателем в 43, опережая Красноярск (20) и Омск (20). В 2024 году Нижний Тагил (32) уступил первенство Челябинску с показателем в 42, однако в административном центре Челябинской области уровень риска развития болезней органов дыхания снизился с «высокого» в 2020 году до «настораживающего» в 2024 году.

По итогам 2024 года Нижний Тагил стал одним из четырех городов-участников проекта «Чистый воздух» с «высоким» уровнем риска развития болезней органов дыхания, включая Медногорск (число загрязняющих веществ в воздухе возросло с шести в 2020 до 22 в 2024 году), Норильск (показатель сохранился в количестве 13) и Чита (с трех до 23).

В Роспотребнадзоре отметили, что анализ состояния атмосферного воздуха населенных мест России за последнее десятилетие в целом демонстрирует «устойчивую тенденцию к сокращению доли проб с превышением гигиенических нормативов». «На Европейской части страны основными факторами загрязнения остаются общераспространенные примеси (диоксид азота, диоксид серы, оксид углерода, взвешенные частицы), при этом за 10-летний период зафиксировано снижение доли несоответствующих проб по данным веществам на 45,5–52,7%»,— добавили в ведомстве.

По данным «Спарк-Интерфакс», в Нижнем Тагиле работают 5 125 компаний. Ключевыми являются «Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат» («Евраз НТМК), «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» (ВГОК), Уралвагонзавод (УВЗ, входит в госкорпорацию «Ростех»), «Уралхимпласт», Нижнетагильский завод металлических конструкций и другие.

Василий Алексеев