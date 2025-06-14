Ставропольский край вновь лидирует по стоимости бензина в СКФО

Ставропольский край занял первое место по ценам на бензин среди регионов Северо-Кавказского федерального округа. Об этом свидетельствуют данные Росстата за период с 3 по 9 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Средняя стоимость топлива в крае составила 61,75 руб. за л, что превышает общероссийский показатель в 59,94 руб. Самые низкие цены на горючее в СКФО зафиксированы в Ингушетии — 57,96 руб. за л.

По данным статистики, в России бензин АИ-92 стоит в среднем 56,73 руб., АИ-95 — 61,97 руб., а АИ-98 — 84,19 руб. Дизельное топливо продается по цене 71,44 рубля за литр.

На Ставрополье наиболее высокие цены установились на АИ-92 — 58,10 руб., АИ-95 — 64,06 руб. и дизельное топливо — 68,63 руб. Самый дорогой в округе бензин АИ-98 продают в Карачаево-Черкесии по 88,23 руб. за л.

Николай Аксенов