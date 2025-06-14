В ДТП в Агаповском районе погибли два пассажира

В Покровском районе после разрыва колеса машины погибли два пассажира, сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по Челябинской области.

По предварительным данным, утром 13 июня 20-летний водитель ВАЗ-2112 двигался по обходу Магнитогорска. Заднее правое колесо разорвалось, автомобиль выехал за пределы проезжей части и опрокинулся. В результате ДТП 20-летний и 21-летний пассажиры погибли на месте, были не пристегнуты. Водителя и 19-летнюю пассажирку доставили с травмами в медицинское учреждение.

Виталина Ярховска