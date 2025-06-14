В Тюменской области остановили 23 пьяных водителей за сутки

Автоинспекторы в пятницу отстранили от управления транспортом 23 пьяных водителей, 17 нетрезвых участников движения задержали этой ночью, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области. «В жаркую погоду жители Тюменской области бьют антирекорды пьяного вождения»,— добавили в Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

В пресс-службе добавили, что автоинспекторы остановили 36-летнего пьяного водителя ВАЗ без прав на 217 км федеральной дороги Тюмень — Омск. «Ехал из Заводоуковска, где купил машину, по пути отметил приобретение автомобиля. Показания алкотестера 0,81 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха»,— пояснили в ГИБДД, добавив, что эвакуировали ВАЗ на специализированную стоянку. «Водитель задержан до решения суда»,— добавили в пресс-службе.

Василий Алексеев