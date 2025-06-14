В Хакасии завершилась операция по эвакуации туриста с хребта Борус

Спасатели МЧС России эвакуировали пострадавшего туриста с хребта Борус, сообщили в главке ведомства по Республике Хакасия. Травмированный путешественник провел ночь на скале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как рассказали в региональном МЧС, инцидент с 35-летним туристом произошел вчера днем. Спускаясь с хребта «Борус», он упал и сильно пострадал. На помощь любителю гор отправились волонтеры и спасатели из поселка Шушенское Красноярского края. Однако на месте стало понятно, что эвакуировать пострадавшего по земле невозможно из-за крутого склона. Ночь турист провел на скале вместе со спасателями Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России.

Спустить травмированого путешественника по воздуху спасатели смогли только на следующий день. «Вертолет удалось завести над небольшим скальным выступом и поднять пострадавшего на лебедке»,— рассказали в МЧС. Горный турист был доставлен в Абакан, где его передали медикам.

Михаил Кичанов