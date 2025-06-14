Flydubai отменила полеты в Минводы из-за закрытия воздушных коридоров

Авиакомпания Flydubai временно приостановила рейсы в Россию и 13 других стран до 15 июня 2025 года из-за закрытия воздушных коридоров. Об этом сообщил аэропорт Минеральные Воды имени Лермонтова в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Эмирский перевозчик прекратил полеты в Азербайджан, Грузию, Иран, Ирак, Израиль, Иорданию, Сирию, Ливан, Россию, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Туркменистан и Киргизию.

Решение связано с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. В ночь на 13 июня Израиль нанес упреждающий удар по Ирану, нацелившись на ядерную инфраструктуру, заводы баллистических ракет и военные объекты. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что операция направлена против иранской ядерной программы.

Росавиация запретила российским авиакомпаниям выполнять рейсы в Израиль и Иран, а также пересекать воздушное пространство этих стран, Иордании и Ирака. Ограничения действуют до 26 июня.

Израиль, Иран, Ирак и Иордания закрыли свое воздушное пространство для гражданской авиации. «Аэрофлот» отменил маршруты Москва — Тегеран и изменил траекторию полетов в Дубай, Абу-Даби, Доху и Мале, направив самолеты через Пакистан в обход Ирана. Компании «Азимут» и Red Wings также временно прекратили рейсы в Израиль.

Николай Аксенов