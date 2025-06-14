В 2025 году спрос на цветы в Ростове вырос на 41%

Спрос на покупку цветов в Ростове-на-Дону увеличился на 41% в январе-мае 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщает РБК Ростов со ссылкой на пресс-службу маркетплейса цветов и подарков Flowwow.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По данным аналитиков, монобукеты стали приобретать на 49% чаще. Средняя цена одного такого букета в городе выросла на 9% и составила 3,5 тыс. руб. Кроме того, в этом году монобукеты стали дарить почти в три раза активнее, чем авторские композиции.

Жители Ростова в среднем тратят 3,6 тыс. руб. за авторские композиции (рост на 11%) и 3,5 тыс. руб. за монобукеты (увеличение на 7%).

Самыми популярными цветами в городе остаются розы. Их заказывают в 1,5 раза чаще, чем тюльпаны. Помимо этого, пионы в 2025 году выбирают в три раза активнее, чем в 2024 году.

Николай Аксенов