Армия Израиля сообщила о новых ракетных ударах с территории Ирана

Армия Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о новых ракетных ударах Ирана, ракеты перехватывают израильские противоракетные системы. Жителей предупредили о необходимости оставаться в укрытиях.

Как сообщил корреспондент «РИА Новости», по данным системы оповещения о ракетных обстрелах, сирены тревоги были зафиксированы в десятках городах.

Ранее иранские БПЛА зафиксировали на территории израильского города Эйлат на берегу Красного моря. В 00:15 мск 14 июня, вооруженные силы перехватили беспилотник.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Нация львов». Израильские ВВС ударили примерно по ста целям в Иране. В результате погибли командующий КСИР Хоссейн Салами, начальник Генштаба Мохаммад Багери и ученые-ядерщики. В Генштабе вооруженных сил Ирана заявили, что Израиль пересек все красные линии и теперь у Тегерана нет ограничений для ответного удара.

Последствия ответного удара Ирана по Израилю — в фотогарелее «Ъ».