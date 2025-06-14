Воздушную тревогу объявили в Эйлате на юге Израиля из-за угрозы атаки БПЛА

Сирены воздушной тревоги прозвучали в израильском городе Эйлат на берегу Красного моря. Об этом сообщили в пресс-службе армии Израиля (ЦАХАЛ).

Согласно заявлению, тревога была объявлена из-за угрозы появления вражеского БПЛА в воздушном пространстве. В 00:15 мск 14 июня, вооруженные силы перехватили беспилотник.

По данным оборонного ведомства, идентичный инцидент также произошел в районе Аравы. ВВС перехватили два БПЛА в 00:27 мск.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Нация львов». Израильские ВВС ударили примерно по ста целям в Иране. В результате погибли командующий КСИР Хоссейн Салами, начальник Генштаба Мохаммад Багери и ученые-ядерщики. В Генштабе вооруженных сил Ирана заявили, что Израиль пересек все красные линии и теперь у Тегерана нет ограничений для ответного удара.

Последствия ответного удара Ирана по Израилю — в фотогарелее «Ъ».