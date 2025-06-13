Организаторов митинга против реформы МСУ в Республике Алтай арестовали

Онгудайский райсуд Республики Алтай привлек к административной ответственности двух организаторов митинга против реформы местного самоуправления (МСУ) в регионе. Им назначили арест на срок от 13 до 14 суток по ч. 3 ст. 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления). Аналогичное наказание получили шесть активных участников митинга по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ, сообщает ГУ МВД региона. Ранее прокуратура признала акцию «незаконным публичным мероприятием».

Митинг прошел 12 июня на территории перевала Чике-Таман. В ходе него, по данным полиции, участники перекрыли движение автомобилей. Как писал «Ъ-Сибирь», местные жители выступали против ликвидации двухуровневой системы МСУ.

«Мы осуждаем вандалов, которые неуважительно относятся к священному Алтаю и его сакральным местам. И сами же нарушаем покой духов, идя на поводу у провокаторов. Именно такие устроили вчера вакханалию на перевале Чике-Таман», — прокомментировал акцию глава Горного Алтая Андрей Турчак.

О предстоящем переходе с действующей двухуровневой на одноуровневую модель МСУ господин Турчак сообщал в середине мая во время встречи с главами муниципальных образований. Новая система предполагает внесение поправок в Конституцию, согласно которым муниципалитеты сельского уровня будут ликвидированы, а их глав заменят руководители территориальных отделов районных администраций.

В начале июня проект закона о реформе МСУ утвердило правительство региона.

Александра Стрелкова