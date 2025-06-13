На Кубани и Дону объем госзакупок мяса вырос почти вполовину

В Краснодарском крае в I квартале 2025 года заказчики провели 520 тендеров на поставки мяса, заключив договоры на 533 млн руб. (+48,5% год к году). За I квартал 2024 года проведен 501 тендер, объем закупок составил почти 359 млн руб., в том числе 174,5 млн руб. по Федеральному закону №44-ФЗ. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили эксперты электронной площадки «РТС-тендер» (входящей в группу компаний наряду с B2B-Center и OTC) со ссылкой на данные Единой информационной системы (ЕИС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Основными заказчиками являются образовательные организации — детские сады, школы, колледжи, а также учреждения здравоохранения (больницы, санатории). Отметим, что поставщиками для них в основном является местный малый бизнес и предприниматели. Так, в рамках 44-ФЗ в I квартале 2025 года сумма контрактов на поставку мяса составила 214,4 млн руб., из них 123 млн руб. приходится на ИП»,— уточнили в «РТС-тендер».

В Ростовской области в I квартале 2025 года проведено 196 тендеров на поставки мяса, сумма закупок достигла 123 млн руб. (в том числе 81,5 млн руб. по Федеральному закону №44-ФЗ). Это на 42,7% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, когда заказчики провели 220 тендеров, заключив договоры на общую сумму 86,2 млн руб. (в том числе 63,5 млн руб. по Федеральному закону №44-ФЗ).

«Как и в Краснодарском крае, государственные закупки мяса на Дону осуществляют детские сады, школы, вузы и социально-реабилитационные центры. Основными поставщиками в регионе традиционно выступают сельхозпредприятия, агропромышленные комплексы и мясокомбинаты, также активно участвует в поставках малый бизнес», — прокомментировали эксперты.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», В Краснодарском крае, Ростовской области и в Ставропольском крае в 2025 году выросло производство колбас, мясных полуфабрикатов и консервов.

Маргарита Синкевич