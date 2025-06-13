На Ставрополье в 2025 году производство колбасы выросло на 24,3%

В Ставропольском крае в январе-апреле 2025 года произвели 4,1 тыс. т колбасных изделий, что на 24,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные опубликовал «Северо-Кавказстат».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Согласно статистике, на Ставрополье мяса крупного рогатого скота, свинины, баранины, козлятины, конины (парного, остывшего или охлажденного) произвели 3,7 тыс. т (+14,5% к январю-апрелю 2024 года), мясных, мясосодержащих, охлажденных, замороженных полуфабрикатов — 79,3 тыс. т (+4,4%), изделий кулинарных мясных, мясосодержащих и из мяса, а также субпродуктов птицы охлажденных, замороженных — 212,2 т (в 1,6 раза больше). При этом производство мяса сельскохозяйственной птицы и проч. продуктов убоя, включая консервированные, в регионе сократилось на 9,1% — до 103,2 тыс. т. Такие данные опубликовал «Северо-Кавказстат».

«Мясная промышленность Ставропольского края сохраняет умеренный рост. Это важный регион с точки зрения удовлетворения, прежде всего, наших внутренних потребностей. Одним из приоритетов является производство мяса птицы. Развито и производство мяса крупного рогатого скота. Сдерживают развитие отрасли удорожание кредитных средств из-за высокой ключевой ставки ЦБ. Без заемных денег бизнесу сложно модернизировать предприятия и открывать даже небольшие фермы. Вторая сложность — дефицит кадров. Даже при высоком уровне автоматизации и роботизации на предприятиях по переработке мяса скота и птицы колоссальное количество операций приходится на ручной труд»,— прокомментировал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в Краснодарском крае, Ростовской области и в Ставропольском крае в 2025 году выросло производство колбас, мясных полуфабрикатов и консервов.

Маргарита Синкевич