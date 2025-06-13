В Ростове заключили под стражу сбившего несовершеннолетнего самокатчика водителя

В столице региона в отношении водителя ВАЗ-21120 возбудили уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Как сообщили в ГУ МВД России по Ростовской области, подозреваемого 1997 года рождения заключили под стражу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В ведомстве уточняют, что происшествие случилось ночью 8 июня на улице Панфиловцев. Водитель ВАЗ-21120 в состоянии алкогольного опьянения допустил столкновение с электросамокатом, которым управлял несовершеннолетний 2012 года рождения, двигавшемся во встречном направлении. В результате происшествия несовершеннолетнего госпитализировали.

Константин Соловьев