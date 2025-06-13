Израиль рассчитывает, что в Совбезе ООН поймут важность денуклеаризации Ирана
Постоянный представитель Израиля при ООН Дэнни Данон заявил, что своей военной операцией против Ирана еврейское государство хочет добиться не только остановки ядерной программы Исламской Республики, но и прекращения ее проекта по разработке баллистических ракет. Дипломат также сказал, что еврейское государство продолжит «делать все необходимое».
«Мы рассчитываем, что Совбез ООН с пониманием отнесется к аргументам нашего решения нанести удары по Ирану»,— сказал господин Данон, общаясь с журналистами. По его словам, Израиль сделал все необходимое для минимизации ущерба мирному населению Исламской Республики.
Постпред заявил, что Иран стремится конкурировать в производстве баллистических ракет с Россией и США, но Израиль намерен положить конец планам иранского правительства. «Мы не знаем, сколько на это потребуется времени»,— сказал господин Данон в ответ на вопрос о предположительных сроках военной операции.
В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Нация львов». Израильские ВВС ударили примерно по ста целям в Иране. В результате погибли командующий КСИР Хоссейн Салами, начальник Генштаба Мохаммад Багери и ученые-ядерщики. По данным общества Красного Полумесяца Ирана, среди мирного населения пострадали 95 человек.