Умер актер из «Каменской» и «Даун Хауса» Павел Ульянов

Актер театра и кино Павел Ульянов умер в возрасте 61 года. Информация о смерти появилась в профиле артиста на портале «Кино-Театр.Ру». Причины смерти не называются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Film Studio Фото: Film Studio

Павел Ульянов родился 30 апреля 1964 года в Караганде. В 1991 году он окончил Ярославский театральный институт. После этого с 1991 по 2007 год служил в МХАТе имени Горького под руководством Татьяны Дорониной. В начале 2000-х годов актер дебютировал в кино и получил признание зрителей благодаря ролям в популярных проектах, среди которых «Каменская», «Даун Хаус», «Марш Турецкого», «Сыщики», «Русские амазонки», «Зверобой» и «Я лечу».

Последним появлением Павла Ульянова на экране стала режиссерская версия историко-приключенческого фильма «Слуга государев», где он сыграл шведского генерала. Фильм был снят в 2007 году, а обновленная версия вышла в 2022 году.