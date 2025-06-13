«Реал» объявил о трансфере рекордсмена сборной Аргентины по футболу Мастантуоно

Состав мадридского «Реала» пополнит 17-летний вингер «Ривер Плейта» Франко Мастантуоно, сообщает пресс-служба испанского клуба. Тинейджер, в мае установивший рекорд сборной Аргентины (он стал самым молодым игроком, вышедшим на поле за взрослую команду страны), присоединится к «Реалу» 14 августа, в день, когда ему исполнится 18 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Agustin Marcarian / Reuters Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Соглашение будет рассчитано на шесть лет. «Ривер Плейт» получит за футболиста €45 млн.

В этом году Мастантуоно провел за «Ривер Плейт» 19 матчей в различных турнирах, отметившись в них семью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. В прошлом году он стал самым молодым автором гола в истории клуба, отличившись в возрасте 16 лет 5 месяцев и 24 дней.

Мастантуоно — третья покупка «Реала» этим летом после защитников Трента Александра-Арнольда (из «Ливерпуля») и Дина Хёйсена (из «Борнмута»).

Роман Левищев