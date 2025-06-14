В Пермском крае стартовал ежегодный Дягилевский фестиваль

В Прикамье открылся Дягилевский фестиваль – 2025. Тысячи туристов приехали в столицу региона, чтобы насладиться современным и классическим искусством.



Фото: Андрей Чунтомов

В Перми 13 июня стартовало одно из самых значимых культурных событий России – Дягилевский фестиваль. На протяжении десяти дней город будет наполнен яркими событиями, музыкой, спектаклями, мастер-классами, лекциями и другими не менее важными мероприятиями.

Как всегда, организаторы подготовили для зрителей несколько мировых премьер, среди которых оперы «Самсон и Далила» Камиля Сен-Санса и «Трехгрошовая опера» Бертольта Брехта и Курта Вайля. На открытии же фестиваля прозвучала музыкально-театральная церемония «Hndel» в исполнении оркестра и хора musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса, билеты на нее раскупили буквально за 15 минут.

«В дни проведения фестиваля Пермь стала культурным центром страны. Мы гордимся тем, что у нас получилось сохранить наследие великого импресарио Сергея Дягилева по популяризации русской культуры», – подчеркнул губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

При этом за 12 лет фестиваль стал драйвером роста для Прикамья во многих сферах. Краевые власти максимально используют популярность мероприятия среди российских и зарубежных туристов для развития индустрии гостеприимства, и в конечном счете – экономики региона. По данным организаторов, турпоток в дни проведения мероприятия увеличивается более чем на 15%. Практически все гостиницы города бронируются заранее, а авиарейсы до Перми заполняются полностью.

Более половины зрителей – гости из других городов. Для увеличения турпотока в регион власти Пермского края привлекают сетевые гостиницы. В результате в этом году в Перми появилось 342 новых номера уровня 4–5 звезд. Городской бизнес также активно включается в фестивальную волну. Рестораны разрабатывают специальное меню, бары создают тематические коктейли, а предприниматели предоставляют площадки для проведения мероприятий.

Важную роль Дягилевский фестиваль играет и в поддержке местных талантов. Он создает площадку для реализации экспериментальных проектов местных творческих коллективов, способствует обмену опытом и профессиональному росту молодых артистов и художников. На нем также проходят лекции и практикумы.

Благодаря фестивалю появляются и новые форматы искусства, развивается культурная инфраструктура. Ярким примером этого является новый взгляд на промышленность. Например, в этом году площадка предприятия «Сибур-Химпром» превратится в сцену для премьеры спектакля-путешествия «Седьмая печать», созданного по мотивам пьесы и фильма Ингмара Бергмана. А на судне «ЭкоходЪ 2» во время речной прогулки по Каме пройдет спектакль звуков на реке «Вокруг Эхо».

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