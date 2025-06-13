В Черноземье 14 июня будет облачно и дождливо, от +7°С до +20°С

В субботу, 14 июня, во всех регионах Черноземья прогнозируются облачность и дожди. Температура будет варьироваться от +7°С до +20°С. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде ночью прогнозируется облачность, а температура составит до +12°C. Днем тоже будет облачно, и пойдет дождь, до +20°C.

В Воронеже на протяжении суток ожидается облачная и дождливая погода. Ночью — до +11°C. Днем — до +19°C.

В Курске в течение суток синоптики тоже обещают облачную и дождливую погоду. Температура ночью составит до +13°C. Днем — до +17°C.

В Липецке на протяжении суток прогнозируются облачность и дожди. Ночью — +7°C. Днем — до +19°C.

В Орле в течение суток синоптики обещают облачную и дождливую погоду. Температура ночью составит до +12°C. Днем — до +17°C.

В Тамбове ночью ожидается облачность без осадков, +8°C. Днем будет облачно, и пойдет дождь, до +19°C.

Егор Якимов