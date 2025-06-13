Формат клубного чемпионата мира в США

Групповой этап

Группа A. «Палмейрас» (Бразилия), «Порту» (Португалия), «Аль-Ахли» (Египет), «Интер-Майами» (США).

Группа B. ПСЖ (Франция), «Атлетико» (Испания), «Ботафого» (Бразилия), «Сиэтл Саундерс» (США).

Группа C. «Бавария» (Германия), «Окленд-Сити» (Новая Зеландия), «Бока Хуниорс» (Аргентина), «Бенфика» (Португалия).

Группа D. «Фламенго» (Бразилия), «Эсперанс» (Тунис), «Челси» (Англия), «Лос-Анджелес» (США).

Группа E. «Ривер Плейт» (Аргентина), «Урава Ред Даймондс» (Япония), «Монтеррей» (Мексика), «Интер» (Италия).

Группа F. «Флуминенсе» (Бразилия), «Боруссия» (Германия, Дортмунд), «Ульсан» (Южная Корея), «Мамелоди Сандаунс» (ЮАР).

Группа G. «Манчестер Сити» (Англия), «Видад» (Марокко), «Аль-Айн» (ОАЭ), «Ювентус» (Италия).

Группа H. «Реал» (Испания), «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия), «Пачука» (Мексика), «Ред Булл» (Австрия).

По две лучшие команды из каждой группы выходят в 1/8 финала. Матчи 1/8 финала состоятся с 28 июня по 1 июля, 1/4 финала – 4 и 5 июля, 1/2 финала – 8 и 9 июля, финальный – 13 июля.