Трое пособников украинских телефонных мошенников пойдут под суд в Петербурге

Следственное управление ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти завершило расследование уголовного дела в отношении участников организованной группы, помогавших телефонным мошенникам с Украины. Перед судом предстанут трое: проживающие в городе на Неве 28-летний уроженец Вологодской области и 23-летний приезжий из Подмосковья, а также 21-летний петербуржец.

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Как сообщили в главке, следствием было установлено, что обвиняемые входили в группировку, участники которой похищали денежные средства с банковских счетов граждан РФ. Их сообщники, находясь на территории Украины, из специальных колл-центров звонили россиянам от имени сотрудников службы безопасности и техподдержки банковских структур. Граждан убеждали в том, что к их личному кабинету якобы подключены посторонние устройства или выявлены мошеннические операции со счетами.

В дальнейшем под предлогом проверки потерпевшему присылалась ссылка, которая вела на сайт с вредоносными программами, обеспечивающими аферистам дистанционное управление всеми установленными на смартфон приложениями.

Роль обвиняемых сводилась к выводу похищенных денег, причем делалось это необычным способом. Злоумышленники знали, что в России крупные переводы между физлицами блокируются системой безопасности банков. Поэтому после получения удаленного контроля над интернет-банкингом потерпевшего фигуранты в различных интернет-магазинах покупали дорогостоящую электронику, которую оплачивали с его расчетных счетов. Затем обвиняемые через третьих лиц получали заказанную технику и сбывали ее через интернет-сервисы бесплатных объявлений.

Часть денежных средств конвертировалась в криптовалютные активы и направлялась украинским работодателям, а процент от проведенной операции обвиняемые оставляли себе. Таким образом, по данным следствия, с октября по декабрь 2023 года было совершено 50 хищений денежных средств россиян на сумму более 14,7 млн рублей.

После выявления мошеннической схемы и задержания фигурантов в качестве обеспечительной меры на их денежные средства наложили арест в сумме 5,7 млн рублей. Старший из подозреваемых находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Младшему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Третий участник группы заключен под стражу. Уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража) и ст. 159 УК РФ (мошенничество) направлено в Куйбышевский районный суд Петербурга для рассмотрения по существу, уточнили в полиции.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что полицейским удалось вычислить очередного телефонного мошенника, обманувшего на крупную сумму пожилую петербурженку из Выборгского района. Подозреваемый — 24-летний житель Красноярского края в настоящий момент пребывает в одном из московских СИЗО за аналогичное преступление.

Андрей Цедрик