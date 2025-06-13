С начала лета в Воронежской области утонули восемь человек

С 1 июня на территории Воронежской области утонули восемь человек, в том числе два ребенка. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Основными причинами гибели людей в водоемах спасатели называют купание в необорудованных или запрещенных местах, а также несоблюдение правил безопасности и нахождение в воде в нетрезвом виде.

В МЧС отметили, что для воронежцев оборудовано 57 разрешенных для купания пляжей, четыре из которых находятся в облцентре.

Егор Якимов