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С начала лета в Воронежской области утонули восемь человек

С 1 июня на территории Воронежской области утонули восемь человек, в том числе два ребенка. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Основными причинами гибели людей в водоемах спасатели называют купание в необорудованных или запрещенных местах, а также несоблюдение правил безопасности и нахождение в воде в нетрезвом виде.

В МЧС отметили, что для воронежцев оборудовано 57 разрешенных для купания пляжей, четыре из которых находятся в облцентре.

Егор Якимов

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