Самолет авиакомпании Fly Dubai, направлявшийся из Казани в Дубай, совершил резервную посадку в аэропорту Баку Гейдар Алиев из-за закрытого воздушного пространства Израиля и Ирана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рейс Казань-Дубай приземлился в Баку после ударов Израиля по Ирану

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Рейс Казань-Дубай приземлился в Баку после ударов Израиля по Ирану

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Резервную посадку в Баку совершили самолеты, летевшие в Дубай из Минска, Москвы и Санкт-Петербурга. В аэропорту Гейдар Алиев также приземлились воздушные суда авиакомпаний Air Arabia (Москва — Шарджа), Jazeera Airways (Махачкала — Кувейт, Москва — Кувейт), Etihad Airways (Москва — Абу-Даби) и самолеты, направлявшиеся по маршрутам Стамбул — Тегеран, Стамбул — Пхукет и Стамбул — Сингапур.

В 03:00 Израиль атаковал территорию Ирана. В результате ударов погиб командующий КСИР Хоссейн Салами, начальник генштаба Мохаммад Багери и ученые-ядерщики.

Диана Соловьёва