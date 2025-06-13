Житель Кировской области предстанет перед судом Казани после ДТП с погибшим

В Верхнеуслонском суде Татарстана рассмотрят дело против 42-летнего жителя Кировской области после ДТП, в котором погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

По версии следствия, 4 января 2025 года фигурант за рулем автомобиля BMW X5 двигался со скоростью 120 км/ч по автодороге Казань — Буинск — Ульяновск. Во время движения водитель не обеспечил безопасную дистанцию до движущейся впереди машины Lada и не снизил скорость.

В результате столкновения отечественный автомобиль отбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с машиной Lada Priora. 27-летний пассажир автомобиля Lada погиб в ДТП. 24-летний водитель машины Lada и 34-летняя пассажирка Lada Priora получили травмы средней тяжести.

Житель Кировской области обвиняется по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Диана Соловьёва