В Черноземье указом президента назначено семь судей
Указом президента РФ Владимира Путина от 15 мая в Черноземье назначено семь судей. Кадровые решения затронули Тамбовскую, Воронежскую, Орловскую и Белгородскую области. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации страны.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В Белгородской области судьей арбитражного суда стал Михаил Лукаш.
В Воронежской области председателем облсуда назначена Виктория Калюжная, судьей Бутурлиновского райсуда — Лариса Шаповалова.
В Орловской области председателем Северного райсуда Орла назначена Наталья Шуклина.
В Тамбовской области назначено трое судей: Екатерину Храпцову в облсуд, Олега Авдеева в Октябрьский райсуд областного центра, Александру Лужайскую в арбитражный суд Тамбовской области.
В апреле Владимир Путин назначил 12 судей в Черноземье. Кадровые решения затронули все области макрорегиона.