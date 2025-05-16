В Черноземье указом президента назначено семь судей

Указом президента РФ Владимира Путина от 15 мая в Черноземье назначено семь судей. Кадровые решения затронули Тамбовскую, Воронежскую, Орловскую и Белгородскую области. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Белгородской области судьей арбитражного суда стал Михаил Лукаш.

В Воронежской области председателем облсуда назначена Виктория Калюжная, судьей Бутурлиновского райсуда — Лариса Шаповалова.

В Орловской области председателем Северного райсуда Орла назначена Наталья Шуклина.

В Тамбовской области назначено трое судей: Екатерину Храпцову в облсуд, Олега Авдеева в Октябрьский райсуд областного центра, Александру Лужайскую в арбитражный суд Тамбовской области.

В апреле Владимир Путин назначил 12 судей в Черноземье. Кадровые решения затронули все области макрорегиона.

Ульяна Ларионова