В Новороссийске самая теплая морская вода на Черноморском побережье

Температура воды в Черном море у побережья Краснодарского края достигла 24 градусов в районе Новороссийска, а в Азовском море у Ейска прогрелась до 26 градусов. Об этом свидетельствуют данные Краснодарского ЦГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Наиболее теплая вода в Черном море зафиксирована у Новороссийска — 24 градуса. В Анапе и Геленджике морская вода прогрелась до 23 градусов, в Туапсе — до 21 градуса. Наиболее прохладное море отмечается у побережья Сочи — 19 градусов.

Азовское море уже комфортно для купания. У берегов Ейска температура воды составила 26 градусов, на два градуса ниже этот показатель у Приморско-Ахтарска и Темрюка.

Роспотребнадзор ранее подтвердил, что морская вода и песок на побережье Краснодарского края от Новороссийска до границы с Абхазией соответствуют установленным нормам.

Вячеслав Рыжков